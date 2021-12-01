Video Dünya Prens Charles, törende uyuyakaldı | Video
Prens Charles, törende uyuyakaldı | Video

Prens Charles, törende uyuyakaldı | Video

01.12.2021 | 10:16

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73 yaşındaki Prens Charles, Barbados'un cumhuriyet ilanı töreninde uyuyakaldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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