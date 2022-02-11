Putin ile Macron’un o halleri kriz yaratmıştı… ‘Uzun masa’nın sırrı açıklandı!

Son yılların en çok konuşulan diploması krizlerinden biri, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşandı.

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Ukrayna'yı işgal edeceği konuşulan ve uluslararası toplum tarafından sükûnete çağrılan Rusya'yı ikna etme çabaları kapsamında ülkeye bir ziyaret gerçekleştiren Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, oldukça konuşulan görüntülere imza atmıştı.