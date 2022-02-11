Putin ile Macron’un o halleri kriz yaratmıştı… ‘Uzun masa’nın sırrı açıklandı!

Son yılların en çok konuşulan diploması krizlerinden biri, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşandı.
ALAY KONUSU OLMUŞTU
Ukrayna'yı işgal edeceği konuşulan ve uluslararası toplum tarafından sükûnete çağrılan Rusya'yı ikna etme çabaları kapsamında ülkeye bir ziyaret gerçekleştiren Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, oldukça konuşulan görüntülere imza atmıştı.
Ukrayna - Rusya krizinde tansiyonu düşürmek için önceki gün Rusya'ya giden Macron ilk olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından elleri cebinde karşılanmıştı. Putin'in bu hareketiyle Macron'a, "Seni ciddiye almıyorum" mesajı verdiği söylenirken, bir diğer krizse masa olmuştu.
Kremlin Saray'ında yapılan görüşmede dev masanın bir ucuna oturtulan Macron'un o halleri, dünya gündemine damgasını vurmuştu. Yabancı basın olayı, iki lider arasında kilometreler var şeklinde servis ederken Putin'in masa tercihi, Batı'ya verilen bir mesaj olarak yorumlanmıştı.
"KRİZE PCR TESTİ NEDEN OLDU"
Alay konusu olan olayla ilgili, yeni bir açıklama geldi. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün iddiasına göre alay konusu olan dev masaya, PCR testi krizi neden oldu.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Macron'un o masaya oturtulma sebebinin kritik görüşme öncesinde yalnızca bir PCR testi yaptırması olduğunu iddia etti.
Kremlin'in normal prosedürünün, Putin'le yapılacak görüşmeler öncesi 3 PCR testi olduğunun aktarıldığı iddiada, Macron'un 3 test şartını yerine getirmediği için masanın diğer ucuna oturtulduğu söylendi.