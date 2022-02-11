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Giriş Tarihi: 11.2.2022 09:17 Son Güncelleme: 11.2.2022 09:28

Putin ile Macron’un o halleri kriz yaratmıştı… ‘Uzun masa’nın sırrı açıklandı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Putin ile Macron’un o halleri kriz yaratmıştı… ‘Uzun masa’nın sırrı açıklandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Moskova’da yaptığı görüşmeyle dünya gündemine damgasını vurmuştu. Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Moskova’da Putin tarafından ciddiyetsiz bir şekilde karşılanan ve oldukça uzun bir masanın uç kısmına oturtulan Macron, alay konusu olmuştu. Masa krizini yankıları devam ederken, Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nden flaş bir açıklama geldi.

Son yılların en çok konuşulan diploması krizlerinden biri, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşandı.

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Ukrayna'yı işgal edeceği konuşulan ve uluslararası toplum tarafından sükûnete çağrılan Rusya'yı ikna etme çabaları kapsamında ülkeye bir ziyaret gerçekleştiren Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, oldukça konuşulan görüntülere imza atmıştı.

Ukrayna - Rusya krizinde tansiyonu düşürmek için önceki gün Rusya'ya giden Macron ilk olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından elleri cebinde karşılanmıştı. Putin'in bu hareketiyle Macron'a, "Seni ciddiye almıyorum" mesajı verdiği söylenirken, bir diğer krizse masa olmuştu.

Kremlin Saray'ında yapılan görüşmede dev masanın bir ucuna oturtulan Macron'un o halleri, dünya gündemine damgasını vurmuştu. Yabancı basın olayı, iki lider arasında kilometreler var şeklinde servis ederken Putin'in masa tercihi, Batı'ya verilen bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

"KRİZE PCR TESTİ NEDEN OLDU"

Alay konusu olan olayla ilgili, yeni bir açıklama geldi. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün iddiasına göre alay konusu olan dev masaya, PCR testi krizi neden oldu.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Macron'un o masaya oturtulma sebebinin kritik görüşme öncesinde yalnızca bir PCR testi yaptırması olduğunu iddia etti.

Kremlin'in normal prosedürünün, Putin'le yapılacak görüşmeler öncesi 3 PCR testi olduğunun aktarıldığı iddiada, Macron'un 3 test şartını yerine getirmediği için masanın diğer ucuna oturtulduğu söylendi.

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Putin ile Macron’un o halleri kriz yaratmıştı… ‘Uzun masa’nın sırrı açıklandı!
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