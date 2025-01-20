Putin’den diyaloğa hazırız mesajı! Trump ikinci kez başkanlık koltuğunda... İlk icraatı ne olacak?

Başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle yemin yöreni 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda yapılacak.
Yaklaşık 200 bin Trump taraftarının yemin töreni için Washington'a gelmesi bekleniyor.
TRUMP VE MELANİA KİLİSEYİ ZİYARET ETTİ
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ikinci kez Beyaz Saray'a dönmek için artık saatler sayarken dünyanın 2.0 dönemi olarak bahsettiği 2'inci Trump döneminin başlamasından önce eşi Melanie Trump ile birlikte St. John's kilisesini ziyaret etti
ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Trump ve yeniden First Lady olmayı bekleyen Melania'nın, kilisenin ardından beş çayı içeceği bildirildi.
YEMİN TÖRENİ 20:00'DA
Washington'daki yemin töreni etkinlikleri TSİ 17.30 gibi başladı. Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.
Trump, 19. yüzyıldan bu yana, bir seçimi kaybettikten sonra ikinci dönemini kazanan ilk başkan oldu. Trump 2016 seçimlerin kazanmış ancak dört yıl başkanlığın ardından 2020'de seçimleri Joe Biden'a kaybetmişti.
Biden'ın zaferini kabul etmeyi reddeden Trump, Biden'ın yemin törenine de gitmemişti.
Ancak Biden'ın Trump'ın yemin törenine katılması bekleniyor. Geleneksel olarak eski ABD başkanları bu törenlerde mutlaka yer alıyor.
İLK GÜNÜNDE BİR DİZİ KARARNAME
Trump ve Biden, yemin töreni öncesi geleneklere uygun olarak Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Biden bu görüşme sonrası Beyaz Saray'dan son kez ayrılacak.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreni sonrası, başkentte birden fazla balo düzenlenecek. Trump ilk gününde bir dizi kararname yayınlama vaadinde bulundu.
Bunların sayısının 200'ü geçeceği tahmin ediliyor.
Kararnameler arasında yasa dışı göçmenlerin toplu sınır dışı kararları, çevreyi koruma amaçlı bazı düzenlemelerin iptal edilmesi ve 2021 yılında Kongre baskınındaki rolleri nedeniyle ceza alan kişilerin affı da olması bekleniyor.
PUTİN'DEN TEBRİK MESAJI:
Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Rus lider Putin bir açıklama yaparak Trump'ı kutladığını duyurdu.
Ukrayna ve nükleer silahlar konusunda yeni ABD yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'da kısa süreli bir ateşkes yerine uzun süreli bir barışı güvence altına almak istediğini belirtti.
Putin, Rusya'nın çıkarları için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.