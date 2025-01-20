Putin’den diyaloğa hazırız mesajı! Trump ikinci kez başkanlık koltuğunda... İlk icraatı ne olacak?

TRUMP VE MELANİA KİLİSEYİ ZİYARET ETTİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ikinci kez Beyaz Saray'a dönmek için artık saatler sayarken dünyanın 2.0 dönemi olarak bahsettiği 2'inci Trump döneminin başlamasından önce eşi Melanie Trump ile birlikte St. John's kilisesini ziyaret etti





ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Trump ve yeniden First Lady olmayı bekleyen Melania'nın, kilisenin ardından beş çayı içeceği bildirildi.

YEMİN TÖRENİ 20:00'DA

Washington'daki yemin töreni etkinlikleri TSİ 17.30 gibi başladı. Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.

Trump, 19. yüzyıldan bu yana, bir seçimi kaybettikten sonra ikinci dönemini kazanan ilk başkan oldu. Trump 2016 seçimlerin kazanmış ancak dört yıl başkanlığın ardından 2020'de seçimleri Joe Biden'a kaybetmişti.

Biden'ın zaferini kabul etmeyi reddeden Trump, Biden'ın yemin törenine de gitmemişti.

Ancak Biden'ın Trump'ın yemin törenine katılması bekleniyor. Geleneksel olarak eski ABD başkanları bu törenlerde mutlaka yer alıyor.