Video Dünya ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor

20.01.2025 | 17:52

ABD'de 47. Başkan seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 2016-2020 yılları arasında yönettiği Beyaz Saray'a geri dönüyor. Dünyanın gözü Washington'a çevrilirken ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ve eşi Melania Trump, yemin töreni öncesi St. John's Kilisesi'ni ziyaret etti.

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