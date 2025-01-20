ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor
ABD'de 47. Başkan seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 2016-2020 yılları arasında yönettiği Beyaz Saray'a geri dönüyor. Dünyanın gözü Washington'a çevrilirken ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ve eşi Melania Trump, yemin töreni öncesi St. John's Kilisesi'ni ziyaret etti.
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