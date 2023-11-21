Putin’den Filistin resti: Gazze’deki sivil ölümlerden ABD sorumlu

"BRICS ÜLKELERİ VE BÖLGE ÜLKELERİ BU ÇALIŞMADA KİLİT ROL OYNAYABİLİR"

"Filistin düğümü"nün tek bir elle çözülmesine yönelik girişimlerin fayda sağlamayacağının altını çizen Putin, "Bağımsız ve egemen İsrail ve Filistin devletlerinin kurulmasını ve barış içinde bir arada yaşamasını öngören BM kararlarının sabote edilmesi nedeniyle, birçok Filistinli nesil kendi halklarına karşı adaletsizlik duygusuyla yetiştirildi. İsrailliler de kendi devletlerinin güvenliğini tam olarak garanti edemiyor." dedi.

Putin, Rusya'nın söz konusu duruma ilişkin tutarlı bir yaklaşım sergilediğine işaret ederek "Uluslararası toplumu gerilimi düşürmeye, ateşkes sağlamaya ve Filistin-İsrail çatışmasına siyasi çözüm bulmaya yönelik çabalara katılmaya çağırıyoruz. BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri bu çalışmada kilit rol oynayabilir." diye konuştu.

Ateşkesin, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve esirlerin tahliyesi için de gerekli olduğunu belirten Putin, şunları söyledi:

"En acil görev, gerçekten uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmaktır. Diğer devletlerin Orta Doğu'daki savaşa çekilmesini ve çatışmada coğrafyanın genişlemesini önlemek ve aynı zamanda mezhepler arası barışı korumak önemlidir."

Putin, Rusya'nın gelecek yıl BRICS'e dönem başkanlığı yapacağını ve bu dönemde Filistin-İsrail konusunda temaslar için çeşitli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.