Rusya’dan İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısıyla ilgili açıklama: Açıkça savaş suçudur

Son dakika haberi... İsrail, korkunç katliamlarında barbarlığın sınırlarını zorluyor. Açık açık savaş suçu işleyerek hastaneleri bombalıyor. El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'dan Gazze'de yapılan saldırıyla ilgili açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." dedi.

Medvedev, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.