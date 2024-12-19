Putin’den PKK/YPG açıklaması: Türkiye’nin endişelerini anlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yıl sonu basın toplantısında Türkiye'yle ilişkili konular hakkında açıklamalarda bulundu. Beşşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden sonra bölgedeki durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli olarak istişare ettiklerini ifade eden Putin, "Biz Sayın Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz. Çok kısa bir süre önce Orta Doğu'daki durumu değerlendirdik. Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'daki tutumunu biliyoruz ve bizim de tutumumuz biliniyor. Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Mültecilerin kendi topraklarına dönüşü için de çaba sarf ediyor. Özellikle kontrol ettiği Suriye'deki topraklara geri dönüş için faaliyet gösteriyor ve bunlar da gerçekçi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerine de değinen Putin, "Türkiye'nin elbette çok uzun süredir devam eden PKK ile ilgili endişesi var. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanındayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyor" dedi. Putin, aynı zamanda Suriye'deki tüm silahlı güçler ile görüştüklerini belirtti.