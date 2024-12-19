Putin’den PKK/YPG açıklaması: Türkiye’nin endişelerini anlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yıl sonu basın toplantısında Türkiye'yle ilişkili konular hakkında açıklamalarda bulundu. Beşşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden sonra bölgedeki durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli olarak istişare ettiklerini ifade eden Putin, "Biz Sayın Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz. Çok kısa bir süre önce Orta Doğu'daki durumu değerlendirdik. Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'daki tutumunu biliyoruz ve bizim de tutumumuz biliniyor. Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Mültecilerin kendi topraklarına dönüşü için de çaba sarf ediyor. Özellikle kontrol ettiği Suriye'deki topraklara geri dönüş için faaliyet gösteriyor ve bunlar da gerçekçi" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerine de değinen Putin, "Türkiye'nin elbette çok uzun süredir devam eden PKK ile ilgili endişesi var. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanındayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyor" dedi. Putin, aynı zamanda Suriye'deki tüm silahlı güçler ile görüştüklerini belirtti.
"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN YANINDAYIZ"
Putin, Rusya'nın İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına bağlı kaldığını söyleyerek, "Hem Lübnan hem de Filistin konusunda pozisyonumuz iyi biliniyor. Pozisyonumuz herhangi bir güncel konjonktüre bağlı değil. Filistin sorununun ancak kök nedenine değinilerek çözülebileceğine her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi bir zamanlar iki devletin -İsrail ve Filistin- kurulması gerektiği konusunda anlaşmıştı. İsrail kuruldu, Filistin ise kurulamadı. Bütün sorun bu" dedi.
İSRAİL'İN İŞGALİ KINANDI
Putin, rejim değişikliğinin ardından İsrail askerlerinin Suriye topraklarındaki işgal girişimini de eleştirdi. Putin, "Rusya her türlü İsrail işgalini kınıyor. İsrail, Golan Tepelerindeki sınırdan 20-25 kilometreden daha fazla ilerledi. SSCB döneminde kurulan sınırlar dahi İsrail tarafından işgal edildi." sözlerini kullandı.