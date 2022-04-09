Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünyanın gündeminden düşmeyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gerçekleşen bir cenaze töreninde görüntülendi.
SALONDAKİ HERKES DIŞARI ÇIKARILDI
Rusya'nın önde gelen, eski siyasetçilerinden biri olan ve 5 Nisan tarihinde hayatını kaybeden Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'nin cenazesi katılan Putin'in korumaları büyük önlemler aldı.
NÜKLEER ÇANTA İDDİASI
Jirinovski'ye son kez saygılarını sunmak için cenazeye gelen Putin, tabuta çiçekler bıraktı. Bu sırada Putin'in korumalarının, Jirinovski'nin akrabaları dahil herkesi salondan çıkarıldığı öğrenildi. Cenaze törenindeki geniş güvenlik önlemelerinde dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Dünya basınında yer alan haberlere göre Rus liderin kendisine eşlik eden korumaları, elinde 'Nuclear football' olarak bilinen 'Nükleer Çanta' taşıyordu.
Kameralara yansıyan, devlet liderlerinin sabit komuta merkezlerinden uzaktayken nükleer saldırıya izin vermek için kullandığı bir çanta olarak bilinen 'Nuclear football'un taşındığı anlara ilişkin görüntüler viral oldu.
Cenaze törenine, eski Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev de katıldı.
Asıl mesleği Türkologluk olan 75 yaşındaki Jirinovski, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavisine evde devam etmişti. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan siyasetçi, 5 Nisan'da hayatını kaybetmişti.