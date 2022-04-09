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Giriş Tarihi: 9.4.2022 13:17 Son Güncelleme: 9.4.2022 13:47

Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin önde gelen siyasi isimlerinden olan Başkanı Vladimir Jirinovski’nin cenaze töreninde görüntülendi. Liberal Demokrat Parti Başkanı Jirinovski’nin cenazesinde tabuta çiçek koyarken kameralara yansıyan Putin’in korumaları, aldıkları önlemlerle gündeme geldi. Putin’in Jirinovski’ye saygılarını sunmak için tabutun başına geldiği sırada salonda bulunan herkesin çıkarıldığı öğrenildi.

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünyanın gündeminden düşmeyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gerçekleşen bir cenaze töreninde görüntülendi.

SALONDAKİ HERKES DIŞARI ÇIKARILDI

Rusya'nın önde gelen, eski siyasetçilerinden biri olan ve 5 Nisan tarihinde hayatını kaybeden Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'nin cenazesi katılan Putin'in korumaları büyük önlemler aldı.

NÜKLEER ÇANTA İDDİASI

Jirinovski'ye son kez saygılarını sunmak için cenazeye gelen Putin, tabuta çiçekler bıraktı. Bu sırada Putin'in korumalarının, Jirinovski'nin akrabaları dahil herkesi salondan çıkarıldığı öğrenildi. Cenaze törenindeki geniş güvenlik önlemelerinde dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Dünya basınında yer alan haberlere göre Rus liderin kendisine eşlik eden korumaları, elinde 'Nuclear football' olarak bilinen 'Nükleer Çanta' taşıyordu.

Kameralara yansıyan, devlet liderlerinin sabit komuta merkezlerinden uzaktayken nükleer saldırıya izin vermek için kullandığı bir çanta olarak bilinen 'Nuclear football'un taşındığı anlara ilişkin görüntüler viral oldu.

Cenaze törenine, eski Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev de katıldı.

Asıl mesleği Türkologluk olan 75 yaşındaki Jirinovski, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavisine evde devam etmişti. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan siyasetçi, 5 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem
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