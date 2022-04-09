Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem

NÜKLEER ÇANTA İDDİASI

Jirinovski'ye son kez saygılarını sunmak için cenazeye gelen Putin, tabuta çiçekler bıraktı. Bu sırada Putin'in korumalarının, Jirinovski'nin akrabaları dahil herkesi salondan çıkarıldığı öğrenildi. Cenaze törenindeki geniş güvenlik önlemelerinde dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Dünya basınında yer alan haberlere göre Rus liderin kendisine eşlik eden korumaları, elinde 'Nuclear football' olarak bilinen 'Nükleer Çanta' taşıyordu.