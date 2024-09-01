Reisi’nin öldüğü kazaya ilişkin nihai rapor yayımlandı





SABOTAJ BELİRTİSİ BULUNMADI

Raporda, "Helikopterin kaza sırasında önceden belirlenen uçuş rotasından sapmadığı ve pilotun kullandığı uçuş bilgilerini doğru bir şekilde takip ettiği doğrulanmıştır" denildi.

Helikopterin kalan parçaları, motorlar, güç aktarım sistemleri ve elektronik ekipmanlar üzerinde yapılan incelemelerde, kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza veya sabotaj belirtisi bulunamadığı aktarılan raporda, "Öte yandan Adli Tıp inceleme raporuna göre, cenazeler üzerinde yapılan toksikoloji ve patoloji testlerinde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.