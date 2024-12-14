Rejim muhalifleri durdurmak için birçok kez saldırmıştı! Rastan Köprüsü’nü A Haber görüntüledi

61 yıllık Baas rejimi devrildi. Halep'ten başlayıp Şam'a kadar uzanan harekatta rejim karşıtları başarılı oldu. Bu noktada tüm dünyanın gözlerini çevirdiği noktalardan birisi; Rastan Köprüsü. Hama ve Humus arasında yer alan köprüyü Esad rejimi muhaliflerin ilerleyişini engellemek adına birçok kez imha etmeye çalıştı.