Rejim muhalifleri durdurmak için birçok kez saldırmıştı! Rastan Köprüsü’nü A Haber görüntüledi

61 yıllık Baas rejimi devrildi. Halep'ten başlayıp Şam'a kadar uzanan harekatta rejim karşıtları başarılı oldu. Bu noktada tüm dünyanın gözlerini çevirdiği noktalardan birisi; Rastan Köprüsü. Hama ve Humus arasında yer alan köprüyü Esad rejimi muhaliflerin ilerleyişini engellemek adına birçok kez imha etmeye çalıştı.
KÖPRÜ HARABEYE DÖNDÜ
Saldırılar sonucu adeta harabeye dönen o kritik noktayı A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Ahmet Işık görüntüledi.
Muhalifleri durdurmak için Rastan Köprüsü hedef alınmıştı! A Haber kritik köprüyü görüntüledi | Video
Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının Rastan'ın dış mahallelerini ve Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü'nü hedef alan 10 saldırı düzenlediğini aktardı.
Gözlemevi, Esad güçlerinin Humus'un kuzey kırsalındaki Telbise kentine giden karayoluna toprak bariyerler kurduğunu belirterek, silah ve teçhizat yüklü 200'den fazla askeri aracı Humus kentine sevk ettiğini aktardı.