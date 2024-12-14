Muhalifleri durdurmak için Rastan Köprüsü hedef alınmıştı! A Haber kritik köprüyü görüntüledi | Video

Rejim karşıtlarının Halep’ten başlayıp Şam’a kadar uzanan harekatında tüm dünyanın gözlerini çevirdiği noktalardan birisi; Rastan Köprüsü. Hama ve Humus arasında yer alan köprüyü Esad rejimi muhaliflerin ilerleyişini engellemek adına birçok kez imha etmeye çalıştı. Saldırılar sonucu adeta harabeye dönen o kritik noktayı A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Ahmet Işık görüntüledi.