Restorasyon felakete dönüştü: Roma’da 800 yıllık kule işçilerin üzerine yıkıldı

İtalya’nın başkenti Roma’da restorasyon çalışmaları yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi kısmen çöktü. Kolezyum’un hemen yakınında meydana gelen faciada bir işçi hayatını kaybederken, üç işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 15:23

Giannini, Romanyalı işçinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirirken aynı zamanda Romanyalı başka bir işçinin de enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, hafif şekilde yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Öte yandan iki işçinin daha hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.