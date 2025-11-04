Restorasyon felakete dönüştü: Roma’da 800 yıllık kule işçilerin üzerine yıkıldı
İtalya’nın başkenti Roma’da restorasyon çalışmaları yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi kısmen çöktü. Kolezyum’un hemen yakınında meydana gelen faciada bir işçi hayatını kaybederken, üç işçi yaralandı.
Roma Polis Şefi Lamberto Giannini, Kolezyum yakınlarında bulunan kulede devam eden kurtarma çalışmaları sonucu saatler sonucu enkazdan çıkarılan işçinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Giannini, Romanyalı işçinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirirken aynı zamanda Romanyalı başka bir işçinin de enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, hafif şekilde yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.
Öte yandan iki işçinin daha hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
TARİHİ KULE RESTORE EDİLİYORDU
Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi'nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu.
Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.