İtalya’da Orta Çağ’a ait kule çöktü: 3 yaralı | Video

04.11.2025 | 09:23

İtalya’nın başkenti Roma’da restorasyon çalışması yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi’nin kısmen çökmesi sonucu 3 işçi yaralanırken, bir işçi enkaz altında kaldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları titizlikle devam ederken, istenmeyen olaylara da sahne oluyor. Başkent Roma'da restorasyon çalışmaları yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi'nde kısmi çökme meydana geldi. Roma'nın merkezinde, Kolezyum yakınlarında bulunan kulede meydana gelen olayda 3 işçi yaralanırken, bir işçi enkaz altında kaldı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Luca Cari yaptığı açıklamada, "Onu canlı çıkarmaya çalışıyoruz, ancak yeni bir çökme riski olduğu için durum karmaşık" dedi.

Lazio Bölge Başkanı Francesco Rocca ise İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığını, ayrıca 2 işçinin daha hafif yaralar aldığını, ancak hastaneye gitmeyi reddettiklerini söyledi.

Yerel kaynaklar, yapının hala ayakta olduğunu, ancak içeride ciddi hasar görüldüğünü bildirdi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kule çevresindeki alan yayalara kapatılmıştı.

PAPA TARAFINDAN AİLESİ İÇİN İNŞA ETTİRİLMİŞTİ
Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi'nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.

