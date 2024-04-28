Riyad’da kritik toplantı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan burada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin (AL) Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu'nun üyeleriyle bir araya gelecek. Burada ayrıca Temas Grubu'nun, Batılı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ikili görüşmelerinin de odak noktası Gazze'deki son durum olacak. Gazze'de devam eden katliamın en kısa sürede durdurulması ve insani yardımların acilen ve kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşması konuları Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor.Ankara'nın vereceği mesajlar şunlar: İsrail BMGK ve Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbirleri harfiyen uygulamalı, Filistin Devleti daha fazla ülke tarafından tanınmalı. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara izin verilmeli. Netanyahu'yu kayıtsız ve şartsız destekleyenler, tutumlarını acilen gözden geçirmeli. Üçüncü tarafların kendi çatışmaları bu coğrafyaya taşınmamalı.