Riyad'daki havalimanı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 17 kişi hayatını kaybetti, 333 kişi yaralandı
Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlediği saldırının yeni görüntüleri paylaşıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, havalimanına 1 Ekim'den bu yana 20 saldırı düzenlendiğini, 7-11 Ekim tarihleri arasındaki saldırılarda toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 333 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgiler paylaştı.
"HUSİ MİLİSLERİ TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"
Sözcü el-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik saldırılarının bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ifade etti. El-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki onlarca havalimanını, petrol tesisini ve limanı hedef almaya çalıştığını söyledi. El-Maliki, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ekim'den bu yana 20 saldırıya maruz kaldığı, Husi milislerinin 7-11 Ekim tarihleri arasında havalimanına düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
El-Maliki, havalimanına 10 Ekim'de düzenlenen saldırının 10 insansız hava aracı, füze ve diğer mühimmatla gerçekleştirildiğini vurguladı. El-Maliki, Husi milislerinin "sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm terör faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini" vurguladı.
"HUSİ TEHDİTLERİYLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN GEREKLİ TÜM YETENEKLERE SAHİBİZ"
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husi milislerine ait balistik füze depolarını imha ettiğini söyleyen el-Maliki, "Husi milislerinin savaş çabalarını destekleyen elektrik santrallerini, enerji depolarını ve deniz rıhtımlarını hedef aldık" diye konuştu. El-Maliki, koalisyonun dağlık bölgelerde Husiler'e ait 127 depoyu imha ettiğini sözlerine ekledi.