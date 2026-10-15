Riyad’daki havalimanı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 17 kişi hayatını kaybetti, 333 kişi yaralandı

"HUSİ MİLİSLERİ TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Sözcü el-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik saldırılarının bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ifade etti. El-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki onlarca havalimanını, petrol tesisini ve limanı hedef almaya çalıştığını söyledi. El-Maliki, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ekim'den bu yana 20 saldırıya maruz kaldığı, Husi milislerinin 7-11 Ekim tarihleri arasında havalimanına düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

El-Maliki, havalimanına 10 Ekim'de düzenlenen saldırının 10 insansız hava aracı, füze ve diğer mühimmatla gerçekleştirildiğini vurguladı. El-Maliki, Husi milislerinin "sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm terör faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini" vurguladı.