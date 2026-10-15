Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Ekim 2026 18:16
Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlediği saldırının yeni görüntüleri paylaşıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, havalimanına 1 Ekim'den bu yana 20 saldırı düzenlendiğini, 7-11 Ekim tarihleri arasındaki saldırılarda toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 333 kişinin yaralandığını açıkladı.
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