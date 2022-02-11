Rum kesimi ne yapmaya çalışıyor? Papazlara silah eğitimi...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni bir skandala imza attı. KKTC'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisini ekleyen Rum Kesimi'nin son olarak papazları silahlandırdığı ve onlara eğitim verdiği ortaya çıktı.
Cyprus Mail gazetesinde yer alan habere göre Rum Ulusal Muhafız güçleri, Güney Kıbrıs'ta ortodoks papazlara, tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdi.
AĞIR MAKİNALI SİLAHLARLA ATIŞ TALİMİ
Yayınlanan kayıtlarda, Ortodoks papazlardan birinin, askeri araç üzerinden ağır makinalı silahla atış talimi yaptığı görülüyor. Atış eğitiminde başarılı olan papazlar tatbikat sahasına yakın bölgede bulunan bir kilisede de ödül verildiği belirtildi.
Görüntüler, Rumların Kıbrıs'ta Türkleri hedef alan saldırgan ve tacizkar politikalarından vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu.