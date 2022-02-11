Rum kesimi ne yapmaya çalışıyor? Papazlara silah eğitimi...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni bir skandala imza attı. KKTC'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisini ekleyen Rum Kesimi'nin son olarak papazları silahlandırdığı ve onlara eğitim verdiği ortaya çıktı.