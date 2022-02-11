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Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:51 Son Güncelleme: 11.2.2022 11:03

Rum kesimi ne yapmaya çalışıyor? Papazlara silah eğitimi...

Rum kesimi ne yapmaya çalışıyor? Papazlara silah eğitimi...

Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden dikkat çeken bir hamle daha geldi. KKTC’ye yönelik provokatif adımlarına son vermeyen Rum yönetiminin papazlara silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni bir skandala imza attı. KKTC'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisini ekleyen Rum Kesimi'nin son olarak papazları silahlandırdığı ve onlara eğitim verdiği ortaya çıktı.

Cyprus Mail gazetesinde yer alan habere göre Rum Ulusal Muhafız güçleri, Güney Kıbrıs'ta ortodoks papazlara, tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdi.

AĞIR MAKİNALI SİLAHLARLA ATIŞ TALİMİ

Yayınlanan kayıtlarda, Ortodoks papazlardan birinin, askeri araç üzerinden ağır makinalı silahla atış talimi yaptığı görülüyor. Atış eğitiminde başarılı olan papazlar tatbikat sahasına yakın bölgede bulunan bir kilisede de ödül verildiği belirtildi.

Görüntüler, Rumların Kıbrıs'ta Türkleri hedef alan saldırgan ve tacizkar politikalarından vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu.

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Rum kesimi ne yapmaya çalışıyor? Papazlara silah eğitimi...
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