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Giriş Tarihi: 17.12.2024 17:08 Son Güncelleme: 17.12.2024 17:09

Rus generalin öldürüldüğü anlar ortaya çıktı: Suikast kameralara anbean yansıdı

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşen suikast ülkeyi sarstı. Saldırıda Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı yaşamını yitirdi. Patlamanın görüntüleri ise medyaya düştü.

İHA
Rus generalin öldürüldüğü anlar ortaya çıktı: Suikast kameralara anbean yansıdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ile yardımcısının bir binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Rusya'yı sarsan suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, korgeneral ve yardımcısının binadan çıktıktan sonra şiddetli patlama meydana geldiği, ortalığı yoğun duman kapladığı görüldü. Patlamanın şiddetiyle aracın camların da kırıldığı kameraya yansıdı.

Rus korgenerale yönelik suikast anı ortaya çıktı | Video

UKRAYNA İSTİHBARAT TEŞKİLATININ PARMAĞI VAR

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu doğruladı. Kaynak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'nin başındaki ismin tasfiyesi SBU'nun işidir" ifadelerini kullandı.

SAVCILAR TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

Öte yandan 54 yaşındaki Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından dün Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı.

Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarında suikasta uğrayan en kıdemli Rus askeri yetkili oldu.

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Rus generalin öldürüldüğü anlar ortaya çıktı: Suikast kameralara anbean yansıdı
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