Rus generalin öldürüldüğü anlar ortaya çıktı: Suikast kameralara anbean yansıdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ile yardımcısının bir binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Rusya'yı sarsan suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, korgeneral ve yardımcısının binadan çıktıktan sonra şiddetli patlama meydana geldiği, ortalığı yoğun duman kapladığı görüldü. Patlamanın şiddetiyle aracın camların da kırıldığı kameraya yansıdı.

Rus korgenerale yönelik suikast anı ortaya çıktı | Video