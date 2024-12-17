Rus korgenerale yönelik suikast anı ortaya çıktı | Video
Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği suikastın görüntüsü ortaya çıktı.
UKRAYNA SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu doğruladı. Kaynak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'nin başındaki ismin tasfiyesi SBU'nun işidir" ifadelerini kullandı.
KİMYASAL SİLAHLA SUÇLANMIŞTI
Öte yandan 54 yaşındaki Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından dün Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı.
Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarında suikasta uğrayan en kıdemli Rus askeri yetkili oldu.
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