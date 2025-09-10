Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

Rusya’nın Ukrayna’nın batısına düzenlediği yoğun saldırılar sırasında Polonya hava sahası “eşi benzeri görülmemiş” bir ihlale sahne oldu. Polonya ordusu, Rus insansız hava araçlarını düşürürken, NATO’ya ait savaş uçakları da gece boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdi. Olay, NATO tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı
AJANSLAR

Polonya, çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'nın batısına düzenlediği geniş çaplı saldırı sırasında hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını (İHA) düşürdü.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirildi.

Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Komutanlık, operasyonun sona erdiğini, hava sahasını ihlal eden cisimlerin düşmüş olabileceği yerlerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

NATO ÜLKESİ TOPRAKLARI ÜZERİNDE BİR İLK

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki sabah saatlerinde Ulusal Güvenlik Bürosu'nda Başbakan Donald Tusk ve askeri yetkililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Donald Tusk ise kabineyi TSİ 09.00'da toplantıya çağırdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu, NATO ülkesi toprakları üzerinde Rusya'ya ait İHA'ların düşürüldüğü ilk olay. Bütün müttefiklerimiz durumu son derece ciddiye almaktadır. Can kaybı yaşanmadı, düşürülen İHA'ların enkazını arama çalışmaları sürüyor. Havaalanlarının kapatılması kararı bir saldırı tehdidi nedeniyle değil, pilotlarımızın operasyonel ihtiyaçlarından dolayı alınmak zorunda kalındı" dedi.

E5 Grubu Milli Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra'da bulunan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da acil olarak ülkeye döndü.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

İHA PARÇALARINA ULAŞILDI

Polonya polisi, ülkenin doğusundaki Lublin bölgesindeki Czosnowka ve Czesniki kasabalarında ve Lodz bölgesindeki Mniszkowa kasabasında düşürülen İHA'lara ait parçalara ulaştıklarını açıkladı. Rus İHA'larından birinin ise Lublin bölgesindeki Wyryka'da bir evin çatısına düştüğü öğrenildi.

Polonya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşürülen İHA'lara yaklaşmamaları ve hemen güvenlik görevlilerine haber vermeleri konusunda bölge sakinlerine uyarıda bulunuldu.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

NATO'DAN GECE BOYU DEVRİYE UÇUŞU

NATO Sözcüsü Allison Hart da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çok sayıda İHA'nın gece boyunca Polonya'nın hava sahasına girdiğini duyurdu.

Polonya ve NATO hava savunma sistemlerinin birlikte karşılık verdiğini belirten Hart, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Polonya liderliğiyle temas halinde olduğunu ve yakın istişarelerde bulunduğunu aktardı.

NATO Konseyinin Brüksel'deki karargahta yaptığı haftalık toplantısında ise konunun ele alınacağı öğrenildi.

NATO görevi kapsamında Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye ve yakıt ikmal uçağı Airbus A330 Eindhoven şehrinden, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait AWACS uçağı da Estonya'dan havalanarak Polonya hava sahasında gece boyunca devriye uçuşu yaptı.

Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow-Jasionka havaalanı üzerinde de ABD'ye ait F-35 savaş uçağı devriye görevi gördüğü bildirildi.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

"AVRUPA İÇİN SON DERECE TEHLİKELİ BİR EMSAL"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

8 adet Rus İHA'sının Polonya hava sahası ihlal ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bugün bir başka tırmanış aşaması daha yaşandı. Rus-İran (ortak yapımı) 'Şahedler' (Şahed tipi İHA) Polonya hava sahasında, NATO hava sahasında faaliyet gösterdi. (Bu) Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal." ifadesini kullandı.

Rusya'ya tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar sonuçlarını hissetmeli. Rusya, savaşın genişletilemeyeceğini ve sona erdirilmesi gerektiğini hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

"PUTİN BATI'NIN GÜCÜNÜ TEST EDİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise yaptığı yazılı açıklamada, Rus İHA'larının Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sybiha, Rusya'ya tepki verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Putin, savaşı tırmandırmaya, genişletmeye ve Batı'nın gücünü test etmeye devam ediyor. Güçlü bir yanıt almadığı sürece daha da saldırgan oluyor."

Sybiha, "Şimdilik zayıf bir yanıt Rusya'yı daha da kışkırtacak ve ardından Rus füzeleri ve İHA'ları Avrupa'nın daha da derinliklerine uçacak." yorumunda bulundu.

Bakan Sybiha, müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirme ve Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulundu.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

AVRUPA İHLAL NEDENİYLE TEDİRGİN

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesi konusunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile irtibat halinde olduğunu bildirdi.

Polonya'daki olayı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Avrupa hava sahasını "en ciddi şekilde ihlal etmesi" şeklinde niteleyen ve bunun "kasıtlı" olduğunu ifade eden Kallas, Varşova ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, Rusya'nın "savaşı sona erdirmediğini aksine tırmandırdığını" kaydederek "Moskova'ya (savaşın) maliyetini artırmalı, Ukrayna'ya desteğimizi güçlendirmeli ve Avrupa'nın savunmasına yatırım yapmalıyız." ifadesini kullandı.

AB'nin savunma konusunda önemli rol oynadığının altını çizen Kallas, Polonya'nın Rusya ve Belarus'la olan sınırını güçlendirmek için planladığı "Doğu Sınır Kalkanı" olarak bilinen proje gibi girişimleri destekleyeceklerini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak "Dün geceki olaylar, birinin güvenliğinin herkesin güvenliği olduğunu açıkça hatırlatıyor." ifadesine yer verdi.

Costa, Rusya'nın AB üye ülkelerinin hava sahasına "pervasızca girme girişimlerinde" bulunduğunu, bunların tüm Avrupalıların güvenliği ve kıtadaki kritik altyapı için "tehdit oluşturduğunu" kaydederek Avrupa'nın savunmaya yaptığı yatırımı artırması gerektiğini belirtti.

Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı

POLONYA BELARUS İLE SINIR KAPILARINI KAPATTI

Öte yandan, Polonya, Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, 12 Eylül'de Belarus'ta, Polonya sınırına çok yakın bir bölgede askeri doktrin açısından oldukça saldırgan nitelikte Rusya ve Belarus ordularının "Zapad" isimli askeri tatbikatlara başlayacaklarını bildirdi.

Söz konusu tatbikatların çeşitli sonuçları olacağını belirten Tusk, Polonya ordusu ile müttefik güçlerin de Polonya tarafında tatbikatlar gerçekleştireceğini söyledi. Rusya ve Belarus tarafından artan sayıda provokasyonla karşı karşıya olduklarını ifade eden Tusk, "Devletin güvenliği gereği Zapad askeri tatbikatları nedeniyle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece demiryolu geçişleri dahil Belarus ile sınır geçişlerini kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tusk, sınır geçişlerinin ne kadar süreliğine kapatılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ise Polonya Minsk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Krzysztof Ozanna'yı Bakanlığa çağırarak söz konusu kararı protesto etti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir ülkenin hukuksuz eylemleri AB'nin Belarus'la olan sınırlarını temel olarak etkilemektedir, kişilerin ve malların uluslararası normal dolaşımı açısından ciddi zorluklar oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılarak, Polonya'nın eylemlerinin coğrafi konumunu kötüye kullandığı ve AB-Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarını "özelleştirdiğinin" göstergesi olduğu ileri sürüldü.