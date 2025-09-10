Rus İHA’ları Polonya semalarında: Eşi benzeri görülmemiş ihlal! NATO savaş uçakları havalandı
Rusya’nın Ukrayna’nın batısına düzenlediği yoğun saldırılar sırasında Polonya hava sahası “eşi benzeri görülmemiş” bir ihlale sahne oldu. Polonya ordusu, Rus insansız hava araçlarını düşürürken, NATO’ya ait savaş uçakları da gece boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdi. Olay, NATO tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.
Polonya, çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'nın batısına düzenlediği geniş çaplı saldırı sırasında hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını (İHA) düşürdü.
Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirildi.
Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verildi.
Komutanlık, operasyonun sona erdiğini, hava sahasını ihlal eden cisimlerin düşmüş olabileceği yerlerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
NATO ÜLKESİ TOPRAKLARI ÜZERİNDE BİR İLK
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki sabah saatlerinde Ulusal Güvenlik Bürosu'nda Başbakan Donald Tusk ve askeri yetkililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
Başbakan Donald Tusk ise kabineyi TSİ 09.00'da toplantıya çağırdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu, NATO ülkesi toprakları üzerinde Rusya'ya ait İHA'ların düşürüldüğü ilk olay. Bütün müttefiklerimiz durumu son derece ciddiye almaktadır. Can kaybı yaşanmadı, düşürülen İHA'ların enkazını arama çalışmaları sürüyor. Havaalanlarının kapatılması kararı bir saldırı tehdidi nedeniyle değil, pilotlarımızın operasyonel ihtiyaçlarından dolayı alınmak zorunda kalındı" dedi.
E5 Grubu Milli Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra'da bulunan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da acil olarak ülkeye döndü.
İHA PARÇALARINA ULAŞILDI
Polonya polisi, ülkenin doğusundaki Lublin bölgesindeki Czosnowka ve Czesniki kasabalarında ve Lodz bölgesindeki Mniszkowa kasabasında düşürülen İHA'lara ait parçalara ulaştıklarını açıkladı. Rus İHA'larından birinin ise Lublin bölgesindeki Wyryka'da bir evin çatısına düştüğü öğrenildi.
Polonya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşürülen İHA'lara yaklaşmamaları ve hemen güvenlik görevlilerine haber vermeleri konusunda bölge sakinlerine uyarıda bulunuldu.