Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya ve Belarus'un 12 Eylül’de başlatacakları "Zapad" askeri tatbikatları nedeniyle Polonya'nın Belarus ile olan sınır kapılarını kapatacaklarını duyurdu.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, ise Polonya Minsk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Krzysztof Ozanna'yı Bakanlığa çağırarak söz konusu kararı protesto etti. Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir ülkenin hukuksuz eylemleri AB'nin Belarus'la olan sınırlarını temel olarak etkilemektedir, kişilerin ve malların uluslararası normal dolaşımı açısından ciddi zorluklar oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılarak, Polonya'nın eylemlerinin coğrafi konumunu kötüye kullandığı ve AB-Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarını "özelleştirdiğinin" göstergesi olduğu ileri sürüldü.
