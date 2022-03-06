Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış





KÖPRÜ ÜZERİNDE KALP MASAJI

Çatışmada yaralanan siviller de başka geçiş noktası olmadığı için köprüye getirildi. Bombardımanda yaralanan bir sivile sağlıkçı askerler köprü altında uzun süre kalp masajı yaptı. Askerler daha sonra yaralıyı nehrin üzerinde taşıyarak ambulansa bindirdi.