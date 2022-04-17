Rusların çekildiği köyde korkutan keşif! Bulunan kimyasal tüpler Ukrayna’yı harekete geçirdi

"ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Kalınyılar üzerinde zehirli maddeler ile sarin gazı bulunduğunu söyleyen belediye başkanı, "Bilka'da kimyasal silahlar bulduk. Bunun yanı sıra çeşitli tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi konuyla ilgili çalışma yürütüyor" sözlerine yer verdi.

The Guardian'da yer alan bu haberdeki iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.