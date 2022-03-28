Rusya açıklamıştı… Ukrayna’nın doğusunda yeni hamle!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki meydan olaylarından sonra Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri adı altında yönetimler ilan etmişti.

RUSYA 21 ŞUBAT'TA BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuştu. Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.