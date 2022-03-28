Rusya açıklamıştı… Ukrayna’nın doğusunda yeni hamle!

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yer alan Luhansk'ta ayrılıkçılar Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.
KRİTİK REFERANDUM
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci gününe girerken, 2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti, kendilerini Rusya'ya dahil etmek için referandum düzenleneceğini açıkladı.
Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu'na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki meydan olaylarından sonra Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri adı altında yönetimler ilan etmişti.
RUSYA 21 ŞUBAT'TA BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuştu. Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.
Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuş, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başlamıştı.
Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtmişti.