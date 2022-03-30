Rusya “Birinci aşamayı tamamladık" diyerek duyurdu! Hedef Donbas





Herkese caminin kapılarını açtıklarını söyleyen Yüce, Mariupol'deki insanların çok zor durumda olduğunu ve çok fazla sivilin öldüğünü kaydetti. "Şu an oradaki insanların acilen su, yiyecek, giyecek ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi lazım" diyen Yüce, "Hava şartları kötü, yağışlı ve sıcaklıkların eksi 10-15 derecelere düştüğü oldu.