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Giriş Tarihi: 7.5.2024 12:04 Son Güncelleme: 7.5.2024 12:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni dönemi resmen başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremlin’nde düzenlenen yemin töreninin ardından resmen göreve başlamış olacak.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni dönemi resmen başladı

Rusya'da 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında yüzde 77.49 katılım oranıyla yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 87.28'ini alan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni dönemi resmen başladı | Video

Geleneksel olarak Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama töreninde hükümet mensupları, parlamento üyeleri, Anayasa Mahkemesi yargıçları, diğer hükümet yetkilileri ve tanınmış kişiler de bulunuyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni dönemi resmen başladı
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