Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Putin-Trump zirvesi açıklaması: “Görüşmeler istenen hızda değil”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında ekimde bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini anımsatan Zaharova, bundan sonra başka görüşmenin olmadığını kaydetti.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Zaharova, "ABD yönetimiyle istediğimiz kadar hızlı olmasa da diyalog devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK"

Zaharova, "İki ülkenin dışişleri bakanları, düzenli iletişimin gerekliliği konusunda anlayışına vardı. Bu, Ukrayna meselesini ve ikili gündemdeki konuların istişare edilmesi için önemli. Temaslar devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda görüşmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirvenin yapılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Alaska'daki zirvenin sonuçlarına dayalı olması durumunda, Rusya-ABD arasında ikinci zirveyi Budapeşte'de yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.