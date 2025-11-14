Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Putin-Trump zirvesi açıklaması: “Görüşmeler istenen hızda değil”
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Zaharova, ABD yönetimiyle diyalogların istenen hızda olmasa da devam ettiğini belirtirken, Donald Trump ile Putin zirvesine ilişkin Budapeşte ‘de düzenlemeye hazır olduklarını fakat görüşmenin Alaska’daki zirvenin sonuçlarını baz alması gerektiğini söyledi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Zaharova, "ABD yönetimiyle istediğimiz kadar hızlı olmasa da diyalog devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında ekimde bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini anımsatan Zaharova, bundan sonra başka görüşmenin olmadığını kaydetti.
"İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK"
Zaharova, "İki ülkenin dışişleri bakanları, düzenli iletişimin gerekliliği konusunda anlayışına vardı. Bu, Ukrayna meselesini ve ikili gündemdeki konuların istişare edilmesi için önemli. Temaslar devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda görüşmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirvenin yapılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Alaska'daki zirvenin sonuçlarına dayalı olması durumunda, Rusya-ABD arasında ikinci zirveyi Budapeşte'de yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.
"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE BASKI ARACI OLARAK KULLANILMAMALI"
ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik eylemlerini değerlendiren Zaharova, Karayipler'de Venezuela'ya ait gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğini, ancak bu gemilerin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgisi olduğuna dair kanıt sunulmadığını belirtti. Zaharova, "ABD'nin bu bölgede uyuşturucu kaçakçılığı kanallarını engelleme gerekçesiyle eşi benzeri görülmemiş askeri harekata giriştiğini" söyleyerek, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin egemen devletlere yönelik baskı aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele dahil çeşitli gerekçelerle ülkelerin içişlerine müdahale etmek için gücün kullanılmasına kesinlikle karşıyız." dedi. Pentagon'un askeri eylemlerle Venezuela'nın egemenliğine ve bölgedeki duruma tehdit oluşturduğunu ifade eden Zaharova, uyuşturucu kaçakçılığı sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.