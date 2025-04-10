Rusya ile ABD heyetleri görüştü

Rusya ve ABD yetkilileri, diplomatik ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından üst düzey temsilcilerin katıldığı görüşme, saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda başladı. Rus heyetine, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olan Aleksandr Darçiyev başkanlık ederken, ABD heyetinin lideri Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu yardımcısı Sonata Coulter oldu. ABD'nin el koyduğu Rus diplomatik mülklerinin iadesi, seyahat özgürlüğü ve finansal işlemler gibi alanlardaki kısıtlamalar, ABD ile Rusya arasında doğrudan uçuşların yeniden başlaması gibi konular masanın önemli maddeleri olarak öne çıktı.