Rusya Parlamentosu'ndan BM ve dünyaya "Filistin" çağrısı: Tüm önlemler derhal alınmalı

Duma'da kabul edilen İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "çözüm çağrısı"nda, BM ve diğer ülkelerin parlamentolarından, Orta Doğu'da benzeri görülmemiş felaketi önlemek, sivillere yönelik kan dökülmesini ve tırmanan şiddeti durdurmak için mümkün olan tüm önlemlerin derhal alınması istendi.

"BARBARCA YÖNTEMLER..."

İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya dikkati çekilen çağrıda, "Haksız zulüm ve orantısız güç kullanımı halihazırda birkaç bin kişinin ölümüne yol açmıştır. Siyasi sorunları silahlı araçlarla çözmeye yönelik barbarca yöntemler, dünya çapında binlerce Yahudi karşıtlığı ve İslam karşıtlığı protestolara yol açmıştır." denildi.

"İNSANİ HUKUKUN HER TÜRLÜ İHLALİNİ KINIYORUZ"

Uluslararası insani hukukun her türlü ihlalinin şiddetle kınandığı çözüm çağrısında, özellikle uluslararası anlaşmalarla yasaklanan mühimmat kullanımı, sağlık kurumları başta olmak üzere sivil altyapıya, enerji ve su tesislerine yönelik saldırılar ve sivillerin zorla yer değiştirmesinin kastedildiği vurgulandı.

Çağrıda, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen sorumluların adalet önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği de ifade edildi.