Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'den barış için daha çok inisiyatif kararı! "Bir avantajımız var..."



KAFKASLARA YAYILIR ENDİŞESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın yayılma eğilimi ve ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin endişelerini de dile getirdi. Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, sadece Kafkasları, bizi etkilemiyor. Tüm dünyayı etkiliyor. Kriz artarsa tüm Kafkaslara yayılma ihtimali var. Biz barış için her türlü çabayı gösteriyoruz. İki ülke ile de yakın siyasi ve ticari ilişkilerimiz var. Diyaloğumuz sürüyor. Bir ülkeyi diğerine tercih etmeyeceğiz" dedi.

TÜRKİYE AMBARGO UYGULAMAYACAK

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ambargosunu uymayı düşünmeyen Türkiye'nin, AB'ye üye olmadığı için böyle bir zorunluluğu da bulunmuyor. Bu nedenle NATO ya da BM net bir karar almadığı sürece siyasi ve ticari ilişkiler aynı şekilde iki ülke ile de sürecek.



VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ

Ukrayna'da bulunan Türklerin tahliyesi ağırlıklı olarak Romanya üzerinden devam edecek. Çünkü hava yolu güvenli bulunmuyor. İki ülke ile anlaşsa bile Türk uçaklarının provokasyon amaçlı vurulabileceği endişesi hakim. Daha önce tahliye için Ukrayna'ya giden uçakların dönüş ile ilgili sıkıntılar yaşıyor olması da bu kararın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.