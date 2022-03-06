Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'den barış için daha çok inisiyatif kararı! "Bir avantajımız var..."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra iki ülke ile de sıcak ilişkileri olan Türkiye barışçıl bir çözüm için elinden geleni yapıyor. Türkiye bu noktadan sonra iki ülke arasında barışın sağlanması için daha fazla inisiyatif alacak. Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ambargosunu uymayı düşünmeyen Türkiye'nin, AB'ye üye olmadığı için böyle bir zorunluluğu da bulunmuyor. Bu nedenle NATO ya da BM net bir karar almadığı sürece siyasi ve ticari ilişkiler aynı şekilde iki ülke ile de sürecek.
TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN BİLGİLERLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devletin zirvesi, krizin Kafkaslara, Türk cumhuriyetlerine yayılma endişesinden dolayı Türkiye'nin daha fazla inisiyatif almasını planlıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrası gelişmeler gerek devletin zirvesi gerekse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ve bakanlar ile yaptığı toplantılarda değerlendiriliyor. Toplantılarda öne çıkan bilgi ve stratejiler şöyle:
DAHA ÇOK ÇABA
Türkiye bu noktadan sonra iki ülke arasında barışın sağlanması için daha fazla inisiyatif alacak. Çünkü sorunun hızla ve diplomatik yollar ile çözülememesi halinde tüm dünyaya yayılabileceği düşünülüyor. Ayrıca savaşın uzun bir sürece yayılması Türkiye'yi siyasi ve ekonomik açıdan olumsuz etkileyecek.
KAFKASLARA YAYILIR ENDİŞESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın yayılma eğilimi ve ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin endişelerini de dile getirdi. Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, sadece Kafkasları, bizi etkilemiyor. Tüm dünyayı etkiliyor. Kriz artarsa tüm Kafkaslara yayılma ihtimali var. Biz barış için her türlü çabayı gösteriyoruz. İki ülke ile de yakın siyasi ve ticari ilişkilerimiz var. Diyaloğumuz sürüyor. Bir ülkeyi diğerine tercih etmeyeceğiz" dedi.
TÜRKİYE AMBARGO UYGULAMAYACAK
Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ambargosunu uymayı düşünmeyen Türkiye'nin, AB'ye üye olmadığı için böyle bir zorunluluğu da bulunmuyor. Bu nedenle NATO ya da BM net bir karar almadığı sürece siyasi ve ticari ilişkiler aynı şekilde iki ülke ile de sürecek.
VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ
Ukrayna'da bulunan Türklerin tahliyesi ağırlıklı olarak Romanya üzerinden devam edecek. Çünkü hava yolu güvenli bulunmuyor. İki ülke ile anlaşsa bile Türk uçaklarının provokasyon amaçlı vurulabileceği endişesi hakim. Daha önce tahliye için Ukrayna'ya giden uçakların dönüş ile ilgili sıkıntılar yaşıyor olması da bu kararın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.