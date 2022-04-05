Rusya Ukrayna savaşında kritik adım! Çekya bir ilke imza attı!

Rusya Ukrayna savaşında Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteği devam ediyor. Başta ABD olmak üzeri birçok AB üyesi ülke de Ukrayna'ya askeri ve maddi yardımlarını sürdürüyor.
Kiev yönetimine destek artarken Çekya'dan savaşın seyrini değiştirebilecek bir hamle geldi. Çekya hükümeti, savaş hattına Rus üretimi T-72 tankları ve BVP-1 zırhlı muharebe araçlarını gönderdi.
RUS ÜRETİMİ SİLAHLARLA RUSYA'YA SALDIRACAKLAR
Ukrayna'daki Rusya'ya karşı kullanılmak üzere binlerce tanksavar ve uçaksavar füzesi gönderen Batılı ülkelerin başlattığı yardımda bir ilke imza atan Çekya'nın bu hamlesiyle, Rus üretimi tankların Rus kuvvetlerine karşı kullanılacak olması büyük yankı uyandırdı.
Ülke basınında paylaşılan görüntülerde, BVP-1 zırhlı muharebe araçlarının da Ukrayna'ya sevk edildiği detayı yer aldı.
Çekya bir ilke imza attı! Ukrayna'ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler | Video
Haftalardır konuşulan, Rus üretimi S-300 gibi hava savunma sistemleri ya da Rus savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilme ihtimallerinin ardından atılan bu yardım adımı, savaşın seyrinin değişebileceği iddialarını da beraberinde getirdi.
Sovyetler Birliği döneminde üretimine başlanan T-72 tanklarının Rus ordusu tarafından da kullanıldığı biliniyor.BVP-1 zırhlı muharebe araçları ise, Sovyetler Birliği döneminde Çekoslovakya'da üretilen BMP-1'in lisanslı kopyası. İşgalden önce Ukrayna ordusunun elinde yaklaşık 200 kadar BVP-1 zırhlı muharebe aracının olduğu biliniyordu.