Rusya Ukrayna savaşında kritik adım! Çekya bir ilke imza attı!

RUS ÜRETİMİ SİLAHLARLA RUSYA'YA SALDIRACAKLAR

Ukrayna'daki Rusya'ya karşı kullanılmak üzere binlerce tanksavar ve uçaksavar füzesi gönderen Batılı ülkelerin başlattığı yardımda bir ilke imza atan Çekya'nın bu hamlesiyle, Rus üretimi tankların Rus kuvvetlerine karşı kullanılacak olması büyük yankı uyandırdı.

Ülke basınında paylaşılan görüntülerde, BVP-1 zırhlı muharebe araçlarının da Ukrayna'ya sevk edildiği detayı yer aldı.

Çekya bir ilke imza attı! Ukrayna'ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler | Video

Haftalardır konuşulan, Rus üretimi S-300 gibi hava savunma sistemleri ya da Rus savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilme ihtimallerinin ardından atılan bu yardım adımı, savaşın seyrinin değişebileceği iddialarını da beraberinde getirdi.