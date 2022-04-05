Video Dünya Çekya bir ilke imza attı! Ukrayna'ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler | Video
Çekya bir ilke imza attı! Ukrayna'ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler | Video

Çekya bir ilke imza attı! Ukrayna'ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler | Video

05.04.2022 | 16:50

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Rusya Ukrayna savaşında 41’inci gün geride kalırken, Batılı devletlerden peş peşe Ukrayna desteği geliyor. Son olarak Çekya, Ukrayna’ya Rus yapımı tankları gönderdiğini açıkladı. Ukrayna’ya destek kapsamında Rus üretimi T-72 tankları ve BVP-1 zırhlı muharebe araçları gönderen Çekya’nın bu hamlesi, büyük yankı uyandırdı.

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