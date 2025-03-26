Rusya Ukrayna savaşında son durum: Karşılıklı saldırılar sürüyor

ABD ve Ukrayna heyetleri 23 Mart'ta, ABD ve Rusya heyetleri ise 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan görüşmelere ilişkin dün yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştığı ve Rusya ile Ukrayna'nın Karadeniz'de askeri güç kullanmama sözü verdiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'de düşürüldüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 2'si Karadeniz'de olmak üzere 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Karadeniz için varılan anlaşmanın ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceği merak edilirken, Ukrayna'ya ait İHA'ların Karadeniz'de bir noktayı mı hedef aldığı ya da yalnızca uçuş mu gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında düşürülen İHA sayısı açıklanırken, fırlatılan İHA sayısı ise belirtilmedi.

Rusya'dan açıklama: "Ukrayna'nın 2 İHA'sı Karadeniz'de düşürüldü" | Video