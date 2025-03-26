Video Dünya Rusya'dan açıklama: "Ukrayna’nın 2 İHA’sı Karadeniz’de düşürüldü" | Video
Rusya'dan açıklama:

Rusya'dan açıklama: "Ukrayna’nın 2 İHA’sı Karadeniz’de düşürüldü" | Video

26.03.2025 | 14:39

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait 2’si Karadeniz’de olmak üzere 9 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna tarafından Belgorod kentinde bir binaya düzenlenen dronlu saldırıda ise 1 kişi yaralandı.

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ABD ve Ukrayna heyetleri 23 Mart'ta, ABD ve Rusya heyetleri ise 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan görüşmelere ilişkin dün yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştığı ve Rusya ile Ukrayna'nın Karadeniz'de askeri güç kullanmama sözü verdiği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Ukrayna İHA'larının Karadeniz'de düşürüldüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 2'si Karadeniz'de olmak üzere 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Karadeniz için varılan anlaşmanın ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceği merak edilirken, Ukrayna'ya ait İHA'ların Karadeniz'de bir noktayı mı hedef aldığı ya da yalnızca uçuş mu gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında düşürülen İHA sayısı açıklanırken, fırlatılan İHA sayısı ise belirtilmedi.

UKRAYNA'DAN BELGOROD'A DRONLA SALDIRI
Ukrayna'ya ait bir dron ile sınırdaki Rusya'nın Belgorod kentinde bir binaya saldırı düzenlendi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırıda yaralanan 1 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemi tarafından Belgorod'da 5 dronun düşürüldüğü aktarıldı.

RUSYA'DAN MİKOLAYİV VE KRYVYİ RİH'E SALDIRI
Rusya da gece boyunca Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdü. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'e erişim sağlayan Mikolayiv Limanı'na dronla saldırdı. Mikolayiv Belediye Başkanı, bölgede 7 dronun düşürüldüğünü ifade ederek, saldırının ardından bölgede elektrik kesintileri yaşandığını dile getirdi. Rusya'nın ayrıca Kryvyi Rih kentine de saldırılar düzenlediği ve saldırılarda bazı binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Rusya tarafından fırlatılan 117 insansız hava aracından 56'sını düşürdüğünü açıkladı. Ordu, ayrıca 48 insansız hava aracının kaybolduğunu kaydetti. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul konuya ilişkin açıklamasında, "Görünüşe göre işgalciler böyle 'barış istiyor'" ifadelerini kullandı.

Saldırının kente yönelik en büyük saldırı olduğuınu vurgulayan Vilkul, "En önemlisi, ölen ya da yaralanan olmadı" dedi. Vilkul, Kryvyi Rih'de en az 15 patlama olduğunu bildirdi.

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