Rusya-Ukrayna savaşının acı yüzü! Kiev’deki hüzün garı





Güzel Kiev seni terk ediyoruz ama bir gün döneceğiz" sözleri yüreğimiz sızlattı. Kiev'den kalkan trenle tahliye edilenler arasında Türkler de var." Konuştuğumuz Özkan Ayçiçek "Bir inşaat firmasında çalışmak için Türkiye'den Kiev'e 22 Şubat'ta gelmiştim.