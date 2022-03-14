Rusya, Ukrayna’da belediye başkanı atadı! Ukrayna’dan flaş hamle geldi: Vatan haini...

DANİLÇENKO 'PROVOKASYONLARA KATILMAYIN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Rusya ise İvan Federor'un "teröre destek" suçlamasıyla Rus askerleri tarafından gözaltına alındığını iddia etmiş yerine Rusya yanlısı Galina Danilçenko'yı Melitopol'ün yeni belediye başkanı olarak atamıştı. Danilçenko, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada kent sakinlerine "provokasyonlara katılmama" çağrısında bulunmuştu. Danilçenko,"Şimdi asıl görevimiz tüm mekanizmaları yeni duruma göre uyarlamak ve yeni bir şekilde yaşamaya başlamak" demişti. Kiev yönetimine bağlı gruplardan bahsederek, bu kişileri "aşırılık yanlısı" olarak nitelendiren Danilçenko, "Düzeni baltalamak isteyen aşırılık yanlılarına karşı Halk temsilcileri komitesi kurmak istiyoruz. Bu yeni mekanizmanın da üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.