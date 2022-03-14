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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:48 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:55

Rusya, Ukrayna'da belediye başkanı atadı! Ukrayna'dan flaş hamle geldi: Vatan haini...

Rusya, Ukrayna’da belediye başkanı atadı! Ukrayna’dan flaş hamle geldi: Vatan haini...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Müzakere sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığı bilgisi gelirken Rus birliklerinin Kiev'de 9 katlı bir binayı vurduğu öğrenildi. Dün ise Rusya'nın, Ukrayna'nın Melitopol kentine Belediye Başkanı atadığı bildirilmişti. Ukrayna'dan Rusya'nın atadığı Belediye Başkanı Galina Danilçenko hakkında flaş hamle geldi.

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Melitopol kentine Belediye Başkanı İvan Federov'un, Rus askerleri tarafından kaçırıldığı öğrenilmişti. Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğrulamıştı. Olayın ardından Rusya İvan Federor'un "teröre destek" suçlamasıyla Rus askerleri tarafından gözaltına alındığını kaydederek yerine Rusya yanlısı Galina Danilçenko'yı atadığını duyurmuştu. Rusya'nın atadığı belediye başkanı ile ilgili Ukrayna'dan flaş hamle geldi...

RUS ASKERLERİ KAÇIRMIŞTI

Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldığı öğrenilmişti.

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelenskiy ise konuya ilişkin açıklamasında , "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı. Zelenskiy de Federor'un derhal serbest bırakılmasını istemişti.

DANİLÇENKO 'PROVOKASYONLARA KATILMAYIN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Rusya ise İvan Federor'un "teröre destek" suçlamasıyla Rus askerleri tarafından gözaltına alındığını iddia etmiş yerine Rusya yanlısı Galina Danilçenko'yı Melitopol'ün yeni belediye başkanı olarak atamıştı. Danilçenko, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada kent sakinlerine "provokasyonlara katılmama" çağrısında bulunmuştu. Danilçenko,"Şimdi asıl görevimiz tüm mekanizmaları yeni duruma göre uyarlamak ve yeni bir şekilde yaşamaya başlamak" demişti. Kiev yönetimine bağlı gruplardan bahsederek, bu kişileri "aşırılık yanlısı" olarak nitelendiren Danilçenko, "Düzeni baltalamak isteyen aşırılık yanlılarına karşı Halk temsilcileri komitesi kurmak istiyoruz. Bu yeni mekanizmanın da üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞGAL YÖNETİMİ KURMAYA HAZIRLANIYOR

Melitopol Kent Konseyi'nden bazı isimler, Danilçenko'nun kentte bir işgal yönetimi kurmaya çalıştığını savunarak soruşturma başlatılmasını istedi. Kentte binlerce kişi de bu hafta sonu Federor'un bırakılması talebiyle gösteriler düzenledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Başsavcılığı ise tepkiler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, Danilçenko'nun "Ukrayna yasaları tarafından tanınmayan bir yönetim kurarak işgalci güçlere direnişi sonlandırma çağrısı yaptığı" belirtildi.

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Rusya, Ukrayna'da belediye başkanı atadı! Ukrayna'dan flaş hamle geldi: Vatan haini...
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