Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin durumdan haberdar

Rusya 'Wagner' krizi ile karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan ancak son dönemde Moskova yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun Wagner kampına füze saldırısı düzenleyerek çok sayıda askerini katlettiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin asılsız olduğunu savundu.
"BU SAVAŞA YANIT VERECEĞİZ"
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Wagner ile Rus ordusunun yöneticilerinin arası iyice açıldı. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.
PRIGOJIN SAVAŞ İLAN ETTİ
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRECEĞİZ"
Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.
RUS SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı ise görüntülerin gerçeklerle örtüşmediğini ve olayın provokasyon olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Yevgeny Prigozhin adına sosyal ağlarda dağıtılan 'RF Savunma Bakanlığı'nın Wagner PMC'lerin arka kamplarına saldırdığı' iddiasıyla ilgili tüm mesajlar ve video kareleri gerçekle örtüşmemektedir ve bilgi amaçlı bir provokasyondur" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Prigozhin, mayıs ayında çektiği bir videoda öldürülen Wagner mensuplarını göstererek Rus komutanlara hakaretlerde bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'a seslenen Prigozhin, kendilerine mühimmat verilmediğini dile getirmişti. Bu açıklamalarının ardından Wagner'e mühimmat yollanmıştı.
SOKAKLARDA ASKERİ ARAÇLAR VAR İDDİASI!
Öte yandan Rusya'dan gelen fotoğraflarda sokaklarda askeri araçların bulunduğu da iddia ediliyor.
KREMLİN: PUTİN HABERDAR TEDBİRLER ALINIYOR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner özel askeri şirketi lideri Yengeny Prigojin ile ilgili basında çıkan haberlere dair bilgilendirmede bulundu. Basın mensuplarına konuşan Peskov, "Devlet Başkanı Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.