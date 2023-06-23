Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin durumdan haberdar

"BU SAVAŞA YANIT VERECEĞİZ"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Wagner ile Rus ordusunun yöneticilerinin arası iyice açıldı. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

PRIGOJIN SAVAŞ İLAN ETTİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.