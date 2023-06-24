Video Dünya SON DAKİKA: Putin'den canlı yayında açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor? Rusya'da SON DURUM
SON DAKİKA: Putin'den canlı yayında açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor? Rusya'da SON DURUM

SON DAKİKA: Putin'den canlı yayında açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor? Rusya'da SON DURUM

24.06.2023 | 09:46

Son dakika haberi... Rusya'da Wagner krizi ile ilgili Rusya'devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Putin açıklamalarında; "Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir." ifadelerini kullandı. Putin bunu yapanların cezalarını çekeceklerini belirtti.

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