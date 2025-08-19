Rusya’da barut fabrikasında korkunç patlama: Ölü sayısı 25’e yükseldi
Rusya’da barut fabrikasında cuma günü patlama gerçekleşmişti. Ölümcül olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 25’e çıktı.
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde, 15 Ağustos'ta patlama meydana gelmişti.
Yangın sonrası meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının ise 158'e yükseldiği belirtildi.
Bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktarmıştı.
Rusya Soruşturma Komitesinin başlattığı soruşturma sürüyor.