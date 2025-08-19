Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi | Video
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada geçtiğimiz cuma günü meydana gelen patlamada ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 158'e yükseldi.
