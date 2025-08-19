Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi | Video 19.08.2025 | 14:39 Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada geçtiğimiz cuma günü meydana gelen patlamada ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 158'e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının ise 158'e yükseldiği belirtildi. Bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktarmıştı. Rusya Soruşturma Komitesinin başlattığı soruşturma sürüyor.