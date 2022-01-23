Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da dini tören için buz tutmuş nehre giren kadın bir daha çıkamadı
Giriş Tarihi: 23.1.2022 11:49 Son Güncelleme: 23.1.2022 11:58

Rusya'da dini tören için buz tutmuş nehre giren kadın bir daha çıkamadı

İHA
Rusya’da dini tören için buz tutmuş nehre giren kadın bir daha çıkamadı

Rusya'da Hristiyanların geleneksel bir bayramı için buz tutan nehre giren kadın, buz kütlesine çarptı. Bir şeylerin ters gittiğini gören çevredekiler ve kadının kocasının aramaları sonuç vermedi. Kadının bedeni bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'ya bağlı Leningrad Bölgesi'ndeki Oredezh Nehri'nde 19 Ocak'ta Ortodoks Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı nedeniyle suya girdi. Bölgeye giden 40 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla birlikte buz tutan nehre girmek istedi.

BUZA ÇARPTI

Nehrin yüzeyinde bulunan buz tabakasının kesilmesinin ardından soğuk suya atlayan kadının buza çarptığı görüldü. O an gözden kaybolan kadının başında duran kişi ise bir şeylerin yolunda gitmediğini görünce bağırmaya başladı. O esnada kadının eşi de soğuk suya atladı.

KADININ ÇOCUKLARI ADINI SAYIKLADI

Eşini sudan çıkarmaya çalışan adam, su altında karısını göremeyince dışarıya çıktı. Bu sırada kadının çocukları da 'anne' diye bağırmaya başladı. Kadının son anlarının görüntülendiği olayın ardından nehir altında arama çalışmaları başlatıldı.

BEDENİ BULUNAMADI

Nehirde kaybolan kadının cesedine ulaşılamazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ortodoks Hristiyanlar, Epifani Bayramı'nda günahlarından arınacağı inancıyla buz tutan göl ve nehirlere giriyor.

Rusya'da korkunç ölüm! Buz tutan nehre giren kadın kayboldu | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'da dini tören için buz tutmuş nehre giren kadın bir daha çıkamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA