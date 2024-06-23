Rusya’da sinagog ve kiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

6 POLİS HAYAYINI KAYBETTİ

Saldırganların Mahaçkale'deki bir polis noktasına ve Derbent'teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6'sının hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi.

1 PAPAZ ÖLDÜ

Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.