Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki sinagog ve kiliseye silahlı saldırı

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 6 polis ve 1 papazın yaşamını yitirdiği bildirildi.