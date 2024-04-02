Rusya’da şoke eden saldırı! Sanayi tesisleri art arda vuruldu

Rusya, geçtiğimiz haftalarda başkent Moskova'da düzenlenen konser katliamının ardından peş peşe saldırı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Ukrayna savaşı 3. yılına girerken gerilimin arttığı ülkede bu kez sanayi tesisleri için kırmızı alarm verildi.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 3 ayrı insansız hava aracı saldırısı (İHA) gerçekleştiği duyuruldu.
Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video
Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen İHA saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Yelabuga yönetiminden yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, saldırıların ciddi bir hasara yol açmadığı ve sanayi tesislerinin çalışmalarının kesintiye uğramadığı aktarıldı. Rus resmi haber ajansı TASS ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.