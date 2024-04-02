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Giriş Tarihi: 2.4.2024 13:14 Son Güncelleme: 2.4.2024 13:20

Rusya'da şoke eden saldırı! Sanayi tesisleri art arda vuruldu

Ukrayna Rusya savaşının şiddetinin arttığı şu günlerde Rusya’dan yeni bir saldırı haber geldi. Ülke medyasında yer alan haberlere göre Rusya’ya bağlı Tataristan’da sanayi tesislerine 3 ayrı insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.

DHA
Rusya’da şoke eden saldırı! Sanayi tesisleri art arda vuruldu

Rusya, geçtiğimiz haftalarda başkent Moskova'da düzenlenen konser katliamının ardından peş peşe saldırı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Ukrayna savaşı 3. yılına girerken gerilimin arttığı ülkede bu kez sanayi tesisleri için kırmızı alarm verildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 3 ayrı insansız hava aracı saldırısı (İHA) gerçekleştiği duyuruldu.

Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video

Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen İHA saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Yelabuga yönetiminden yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, saldırıların ciddi bir hasara yol açmadığı ve sanayi tesislerinin çalışmalarının kesintiye uğramadığı aktarıldı. Rus resmi haber ajansı TASS ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.

Yelabuga yakınlarında kimya, makine ve metal işleme fabrikalarının yer aldığı özel bir ekonomik bölge bulunurken, Nizhnekamsk'ta da büyük bir petrol rafinerisi yer alıyor.

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Rusya'da şoke eden saldırı! Sanayi tesisleri art arda vuruldu
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