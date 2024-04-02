Video Dünya Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video
Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video

Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video

02.04.2024 | 13:12

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen 3 ayrı dron saldırısında 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 3 ayrı dronlu saldırı gerçekleştirildi. Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen dron saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Yelabuga yönetiminden yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, saldırıların ciddi bir hasara yol açmadığı ve sanayi tesislerinin çalışmalarının kesintiye uğramadığı aktarıldı. Rus resmi haber ajansı TASS ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.

Yelabuga yakınlarında kimya, makine ve metal işleme fabrikalarının yer aldığı özel bir ekonomik bölge bulunurken, Nizhnekamsk'ta da büyük bir petrol rafinerisi yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video 00:25
Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video 02.04.2024 | 13:12
Kazakistan’da sel: 20 bölgede acil durum | Video 02:36
Kazakistan’da sel: 20 bölgede acil durum | Video 02.04.2024 | 12:35
ABD’de FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı | Video 02:00
ABD’de FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı | Video 02.04.2024 | 06:01
İsrail’de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2’inci gününde | Video 04:04
İsrail’de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2’inci gününde | Video 02.04.2024 | 06:01
İran’da yüzlerce kişi konsolosluk saldırısını protesto etti | Video 02:19
İran’da yüzlerce kişi konsolosluk saldırısını protesto etti | Video 02.04.2024 | 06:01
Hindistan’da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı | Video 04:09
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı | Video 01.04.2024 | 15:59
Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video 00:25
Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video 01.04.2024 | 13:58
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video 00:43
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video 31.03.2024 | 15:59
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video 01:06
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video 31.03.2024 | 12:10
SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video 03:35
SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video 30.03.2024 | 13:27
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 00:29
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 02:37
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 29.03.2024 | 16:38
Lavrov: “Biz müzakereye hazırız, ancak Zelenskiy’in barış formülü temelinde değil” | Video 04:16
Lavrov: “Biz müzakereye hazırız, ancak Zelenskiy'in barış formülü temelinde değil” | Video 29.03.2024 | 12:27
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:43
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:27
İsrail’den Halep’e saldırı: 38 ölü | Video 00:43
İsrail'den Halep'e saldırı: 38 ölü | Video 29.03.2024 | 11:12
Güney Kore’de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı | Video 00:53
Güney Kore’de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı | Video 29.03.2024 | 11:04
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video 04:38
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video 29.03.2024 | 10:31
Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü | Video 02:50
Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü | Video 29.03.2024 | 06:02
Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 03:03
Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 28.03.2024 | 06:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA