Rusya’dan AB’ye yaptırım tepkisi: Düşüncesiz adımlar nedeniyle tehdit altındasınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin Avrupa Birliğinin (AB) kendi içerisinde sosyal ve ekonomik sorunların artmasına neden olacağını bildirdi.

Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketini kabul etmesine tepki gösterdi.

"AB LİDERLERİDÖNGÜDEN ÇIKAMIYOR"

Paketin gayrimeşru tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerden oluştuğunu kaydeden Zaharova, "AB liderleri kısıtlamaların döngüsünden çıkamıyor ve Rusya karşıtı tüm yaptırımlar ile Rusya üzerindeki baskı politikalarının beyhude olduğunu kabul edemiyor. Mevcut paket, öncekilerle aynı etkiye sahip olacak, AB'nin kendi içerisinde sosyal ve ekonomik sorunların şiddetlenmesine neden olacak." ifadelerini kullandı.

Brüksel'in "düşüncesiz adımları" nedeniyle, AB vatandaşlarının halihazırda enerji kesintileri ve benzeri görülmemiş "yaptırım enflasyonu" ile karşı karşıya kaldığını belirten Zaharova, Avrupa sanayisinin tehdit altında olduğunu ifade etti.