Rusya’dan flaş hamle: Şartlarını sıraladı! Batı’ya uyarı...

Putin ve Biden'ın görüşme ihtimalinin çok konuşulduğu bu dönemde Putin'in böyle bir şeye gerek duymadığını sözlerine ekleyen Peskov, "Ekim ayı başında Putin böyle bir şeye gerek duymadığını söyledi. Şu ana kadar müzakere için bir platform oluşmadı" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müzakerelere dönmeye istekli olduklarını belirten Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rusya'nın (Ukrayna konusunda) müzakerelere hazır olma isteği değişmedi. Batılı ortaklarımızın gerilimi azaltmak için tüm gerçekçi tekliflerini dinlemeye hazırız" diye konuştu.