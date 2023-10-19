Rusya'dan Türkiye'nin garantörlük teklifine yeşil ışık! "Biz hazırız"

Rus TASS haber ajansına göre, Lavrov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da temaslarının ardından gazetecilerin İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sorularını cevapladı.

Rusya'nın ihtilafın çözümüne yönelik ilgili ülkelerle istişarelerin sürdürülmesini umduğunu belirten Lavrov, "Mısır inisiyatif alıyor. Evet, hepimiz Gazze Şeridi'nde gerilimin azaldığını görmek istiyoruz. Gelecek günlerde temaslar olacak ve bu süreçte buna güvenmenin ne kadar gerçekçi olduğu netleşecek." diye konuştu.

Gazze'de ve orada yaşayan milyonlarca insanı tehdit eden felaket göz önüne alınarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tüm tarafları her türlü şiddet eylemini durdurmaya ve insani sorunlara çözüm bulmaya çağıran bir kararı ile gerçek bir mekanizmanın oluşturulabileceğine dikkati çeken Lavrov, ancak buna yönelik çağrının sonuç vermediğini ve BMGK'de bu yönde kararın kabul edilmediğini hatırlattı.