Rusya’dan Venezuela’nın geçici devlet başkanı Rodriguez’e destek mesajı

YENİ SÖMÜRGECİ TEHDİTLER

Söz konusu adımın Venezuela yasaları doğrultusunda atıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu adım, hükümetin dışarıdan gelen yeni sömürgeci tehditler ve silahlı saldırılar karşısında iktidar yapısını korumak, anayasal kriz tehlikelerini önlemek ve Venezuela'nın barışçıl ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için gerekli koşulları yaratmak konusunda kararlı olduğunu göstermektedir." denildi. Rusya'nın, Venezuela resmi makamlarının devlet egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığının vurgulandığı açıklamada, "Rusya'nın Venezuela halkı ve hükümetiyle olan sarsılmaz dayanışmasını yeniden teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.