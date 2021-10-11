Rusya’nın casusluk skandalı! Putin’in çaldığı söylenen formül İngiltere’yi sarstı!

Tüm bunların yanı sıra, AstraZeneca ve Sputnik V'nin neredeyse aynı çalışma prensibine sahip olması, iddiaları kuvvetlendiren bir diğer etken oldu.

Üst düzey yetkilere sahip Rus ajanının, gizli kaynaklara nasıl ulaşmış olduğu henüz belirlenemezken, İngiliz bakanların konuyla ilgili bilgilerinin olduğu ve köstebeği yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.