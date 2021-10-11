Rusya’nın casusluk skandalı! Putin’in çaldığı söylenen formül İngiltere’yi sarstı!

İngiltere-Rusya arasında büyük bir gerilimin fitili ateşlendi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok ülkeden art arda aşı hamleleri gelmişken ortaya atılan yeni iddialar İngiltere ile Rusya arasında yaşanan aşı savaşını gözler önüne serdi.
İngiliz medyasında yansıyan bilgilere göre, Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının formülü, Rus ajanlar tarafından çalındı.
FORMÜLÜ ÇALINDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle, 2020 yılında İngiltere'ye yerleştirilen Rus ajanlar, şimdilerde dünyanın önde gelen aşılarından biri olan AstraZeneca'nın formülünğü kopyalayarak Rus hükümetine iletti.
İsimleri güvenlik nedeniyle açıklanamayan, sağlam kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısı, tüm temel çalışma prensibini AstraZeneca'dan kopyaladı.
Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, AstraZeneca'nın formülünün çalınmış olduğuna kesin gözüyle bakılırken, Rus ajanların bu formülü Oxford'un aşı üretim tesislerindeki laboratuvarlardan mı yoksa üretiminin ardından analize gönderilen son halini almış aşılardan mı elde edildiği bilinmiyor.
Olay yaratan iddiaların ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunulması için başvurulan İçişleri Bakanı Damian Hinds, konuyla ilgili konuşamayacağını belirterek "Bazı yabancı devletlerin hassas bilgilere ulaşmak için uzun zamandan beri büyük bir çaba içinde olduğu" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, İngiliz İstihbarat Servisi MI5, Rus ajanların Mart 2020 tarihinden başlayarak Oxford Üniversitesi'nin veri tabanını hedef alan sayısız siber saldırı girişimde bulunduğunu doğruladı.
Siber saldırı girişimlerinin başlangıcının, İngiliz bilim insanlarının aşı çalışmalarına başladıklarını duyurmasıyla aynı tarihlerde olduğunu belirten istihbarat yetkililerinin bu açıklamaları, aşı formülünün çalınmış olma ihtimalini de kuvvetlendirdi.
Tüm bunların yanı sıra, AstraZeneca ve Sputnik V'nin neredeyse aynı çalışma prensibine sahip olması, iddiaları kuvvetlendiren bir diğer etken oldu.
Üst düzey yetkilere sahip Rus ajanının, gizli kaynaklara nasıl ulaşmış olduğu henüz belirlenemezken, İngiliz bakanların konuyla ilgili bilgilerinin olduğu ve köstebeği yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.